В крушении малайзийского Boeing MH17 виновата Россия. Об этом официально заявили власти Нидерландов и Австралии. Они намерены привлечь нашу страну к ответственности, пишет Рамблер. Решение приняли после того, как полиция Нидерландов накануне обнародовала результаты расследования. Группа экспертов изучила все доступные изображения и установила, что ЗРК «Бук» имеет ряд уникальных особенностей. По ним сумели получить даже отпечатки пальцев, пояснили в ведомстве. В результате пришли к выводу, что ЗРК происходил из 53-й зенитной бригады из российского Курска. Сообщения об этом сейчас вышли в топ новостного агрегатора СМИ2. Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Борт потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате катастрофы погибли 298 человек - все, кто находился на борту.