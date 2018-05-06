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Исследование: Бесцельный просмотр сайтов не вредит работе

Мир24
Фото: Naked-Science.ru

Группа ученых из Израиля и США провела исследование и установила, что использование работником интернета в офисе в личных целях не снижает продуктивность, а только помогает им преодолеть скуку. О работе специалистов говорится в статье, опубликованной в издании Computers in Human Behavior.

Ученые решили узнать, влияет ли на продуктивность сотрудников время, которое они проводят за просмотром интернет-ресурсов, не относящихся к их служебным обязанностям. Были опрошены более 460 сотрудников одного из американских университетов. Исследователей интересовало, как часто они предавались бесцельному просмотру сайтов, какова была их рабочая нагрузка и как часто они практиковали другие контрпродуктивную деятельность.

В результате оказалось, что с проведенным в Сети временем коррелировали скука и недостаточная рабочая нагрузка. При этом с другими видами контрпродуктивного поведения они не имели связь. Ученые пришли к выводу, что служащие не тратят рабочее время на просмотр сайтов, а с их помощью справляются со скукой во время низкой загруженности. В будущем эксперты хотят узнать, используется ли просмотр развлекательных сайтов на работе как средство для борьбы со стрессом и как именно это происходит.

Ранее британские ученые установили, что высокая физическая активность может серьезно навредить здоровью мужчин, при этом женщинам она, наоборот, полезна.

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