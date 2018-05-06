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Нервные клетки теперь восстанавливаются

Ридус
Фото: Hi-News.ru

Группа ученых из Университета Шеффилда смогла разработать действенный метод по восстановлению нервных клеток. Этот метод может спасти людей от паралича конечностей, а также от других заболеваний, связанных с нервной системой.

Выражение «нервные клетки не восстанавливаются» уже давно считается некорректным. Дело в том, что нервные клетки регенерируются, но происходит это не так быстро, как хотелось бы. Английские ученые решили ускорить этот процесс.

Способ восстановления основан на данных о том, что клетки нервной ткани, расположенные за пределами головного мозга, могут регенерировать. С помощью специального биологического каркаса клетки начинают быстрее восстанавливаться.

Биологический каркас состоит из материала, который помогает поврежденным участкам быстрее срастаться благодаря стимуляции роста и регенерации самих клеток. Каркас безопасен и не отторгается организмом.

Как объяснили исследователи, если правильно установить каркас, он скорректирует рост нерва, чтобы быстрее восстановить утраченную часть. После того, как нерв полностью сформируется, каркас бесследно рассосется.

«Наши эксперименты показали поистине удивительные результаты. Даже при удалении 2/3 нерва нам удалось добиться восстановления его функций. Созданный нами метод позволит в полной мере вернуть чувствительность и даже двигательную активность парализованным людям, заключили ученые.

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