Воду из родника в Алтуфьевском заказнике признали непригодной для питья
Вода из родника, который находится на левом берегу реки Самотеки в Алтуфьевском заказнике, может быть опасна для здоровья человека. Как сообщила главный санитарный врач СВАО Елена Городиская, специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют пить данную воду.
- По результатам лабораторных исследований, проведенных в апреле, вода не соответствует требованиям СанПина по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям, - пояснила Городиская.
Кроме того, как отметила санитарный врач, вода из этого родника не отвечает необходимым требованиям по показателю общей жесткости – он превышен в 2,2 раза. Употребление такой воды резко повышает риск многих заболеваний.(то)
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