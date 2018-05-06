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Воду из родника в Алтуфьевском заказнике признали непригодной для питья

Управа Алтуфьевского района
Фото: Управа Алтуфьевского района

Вода из родника, который находится на левом берегу реки Самотеки в Алтуфьевском заказнике, может быть опасна для здоровья человека. Как сообщила главный санитарный врач СВАО Елена Городиская, специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют пить данную воду.

- По результатам лабораторных исследований, проведенных в апреле, вода не соответствует требованиям СанПина по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям, - пояснила Городиская.

Кроме того, как отметила санитарный врач, вода из этого родника не отвечает необходимым требованиям по показателю общей жесткости – он превышен в 2,2 раза. Употребление такой воды резко повышает риск многих заболеваний.(то)

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