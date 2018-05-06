Настоящие ученые выше санкционной войны и политических распрей. Это убедительно доказывается актуальным интервью британского профессора Себастиана Джонстона российским СМИ. И это при том, что официальный Лондон не скрывает своего негативного отношения к нашей стране. Об этом рассказало агентство REGNUM.

Комментируя позицию экспертов РАН о том, что релиз-активные лекарства обладают серьезными перспективами, профессор выразил полную поддержку такому мнению. По его словам, у него есть собственное доказательство высокого потенциала таких препаратов в виде личных исследований.

В рамках беседы со СМИ Джонстон рассказал о разработанной его командой экспериментальной модели заболевания риновирусной инфекции. По его словам, он успешно апробировал на этой модели и российские препараты «Анаферон» и «Эргоферон» (производитель — «Материа Медика Холдинг»).

Следует добавить, что декабрь минувшего года отметился презентацией в РАН нового класса релиз-активных препаратов (разработчик — профессор Олег Эпштейн). В Минздрав обратились с просьбой зарегистрировать такой вид лекарств.