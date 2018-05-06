«Проблему вагонетки» реализовали на практике

Психологи из Бельгии реализовали «проблему вагонетки». Они провели эксперимент, в ходе которого участникам предстояло выбрать: ударить током пять мышей или только одну. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science.

В результате ученые смогли показать, что использование гипотетических задач – не самый валидный способ оценки этического познания. Чтобы изучить аспекты процесса принятия моральных решений, психологи долгое время используют этические дилеммы, которые позволяют им оценивать действия людей в гипотетических ситуациях. Наиболее популярный пример – «проблема вагонетки»: необходимость принятия решения, стоит ли жертвовать одним человеком во имя спасения пятерых.

Впрочем, это все же гипотетические исследования, но приблизить их к реальности невозможно по этическим соображениям. Ученые из Гентского университета под руководством Арне Ретса решили это исправить с помощью мышей. Участникам эксперимента необходимо решить, готовы ли они ударить током одну мышь, чтобы остальных это не коснулось.

Для этого перед клетками устанавливали таймер. Через 20 секунд в клетку с пятью мышами обещали пустить ток, не смертельный, но болезненный. Ситуацию можно было изменить, нажав кнопку, и перенаправив его на клетку с одной мышью.

Всего в решении «проблемы вагонетки» приняли участие 192 человека. Такую же задачу, но гипотетически решали 83 участника эксперимента. Оказалось, что при реальной моральной дилемме в два раза чаще люди принимали решение пустить ток к клетке с одной мышью, чтобы спасти пятерых.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что на решение моральных дилемм влияет не только понимание, что правильно, а что нет.

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