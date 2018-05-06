В Китае в школьную программу введут предметы по искусственному интеллекту

В Китае для учеников старших курсов опубликовано первое учебное пособие по искусственному интеллекту – «Базовые знания по ИИ».

Главная цель нововведения – сокращение разрыва от глобальных конкурентов в борьбе за кадры по ИИ, пишет газета «Жэньминь жибао».

По данным издания, учебное пособие по ИИ было опубликовано в апреле после того, как Госсовет КНР приказал ввести этот новый предмет в учебную программу разных классов в школах.

Искусственный интеллект разрабатывает машины с человекоподобным интеллектом и включает в себя изучение, умозаключение и самоисправление.

Одним автором пособия является профессор факультета информационной инженерии, сооснователь китайского стартапа SenseTime в области ИИ Тан Сяооу.

По его словам, базовые знания по ИИ подробно знакомят учеников с историей искусственного интеллекта, а также объясняют главные сферы его употребления, такие как автоматическое вождение и системы общественной безопасности с применением технологии распознавания лиц.

Соглашения о сотрудничестве SenseTime подписали уже порядка 40 китайских школ, которые главным образом расположены в Пекине и Шанхае. Таким образом, они стали первыми участниками в тестовой программе Китая по ИИ в школах.

Новости Китая: Китайские истребители-невидимки нового поколения впервые провели тренировку над морем

О традициях, инновационных и военных разработках, событиях и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня

Новости Китая: В Китае необычным способом отучают пешеходов переходить дорогу на красный свет