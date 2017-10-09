Д.Медведев пообещал внести в Госдуму предложения по увеличению пенсионного возраста

Правительство РФ в краткосрочной перспективе внесет в Госдуму предложения по увеличению пенсионного возраста. Об этом и.о. председателя правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента при рассмотрении вопроса о даче согласия президенту РФ на назначение премьер-министра РФ.

«Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста.

Прежние рамки принимались очень давно. Я напомню, что это по сути было в 1930-е гг., средняя продолжительность жизни в тот период была в районе 40 лет. С тех пор жизнь в стране изменилась, изменилась, безусловно, в лучшую сторону.

Поэтому решение принимать необходимо», - подчеркнул Д.Медведев, отвечая на вопрос депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова о необходимости увеличения пенсионного возраста.

Он отметил, что соответствующее решение должно приниматься аккуратно и взвешенно.

«Принимать исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде - все эти факторы необходимо учитывать», - добавил Д.Медведев.

Он также напомнил о поставленной президентом РФ задаче об индексации пенсий.

«Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную думу», - подытожил Д.Медведев.