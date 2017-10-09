 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Д.Медведев пообещал внести в Госдуму предложения по увеличению пенсионного возраста

Агентство «Москва»
Фото: РИАМО

Правительство РФ в краткосрочной перспективе внесет в Госдуму предложения по увеличению пенсионного возраста. Об этом и.о. председателя правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента при рассмотрении вопроса о даче согласия президенту РФ на назначение премьер-министра РФ.

«Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста.

Прежние рамки принимались очень давно. Я напомню, что это по сути было в 1930-е гг., средняя продолжительность жизни в тот период была в районе 40 лет. С тех пор жизнь в стране изменилась, изменилась, безусловно, в лучшую сторону.

Поэтому решение принимать необходимо», - подчеркнул Д.Медведев, отвечая на вопрос депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова о необходимости увеличения пенсионного возраста.

Он отметил, что соответствующее решение должно приниматься аккуратно и взвешенно.

«Принимать исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде - все эти факторы необходимо учитывать», - добавил Д.Медведев.

Он также напомнил о поставленной президентом РФ задаче об индексации пенсий.

«Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную думу», - подытожил Д.Медведев.

Вас заинтересует
Нагревание пищи в пластиковой посуде в СВЧ-печи грозит бесплодием и раком
Ученые назвали особую опасность выпивки перед сном
Кабмин утвердил порядок принятия решений о выдворении инфицированных иностранцев из России
Подмосковье с 2008 года обеспечило жильем более 2 тыс. ветеранов ВОВ
Научный журнал отозвал статью российских гомеопатов из "Материа Медика"
Найден самый экономный способ похудеть
Популярные вопросы
Юрий Перчуляк
Шум в ушах
8
Аспирин
Читать дальше
Екатерина Генриховна
Вы ьыли заблокированы навсегда!Решение модератора.Пипец(((а не сайт
1
Отзывы
Читать дальше
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
50
Болезни
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
22
Вред от лекарств
Читать дальше
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
15
Болезни
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Аспирин
10 вопросов
25 ответов
Отзывы
235 вопросов
346 ответов
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Лекарства
256 вопросов
321 ответ
Болезни
198 вопросов
412 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
205 ответов
Польза от лекарств
103 вопроса
174 ответа
Беременность
100 вопросов
126 ответов
Лекарства
256 вопросов
321 ответ
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров