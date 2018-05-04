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Эксперт рассказал о причинах распространения ожирения в России
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Эксперт рассказал о причинах распространения ожирения в России 

РИА Новости + ещё 4 4 мая 2018
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Причиной увеличения в России количества людей, страдающих ожирением, является сокращение количества рабочих профессий, которые требовали высокой физической активности, считает руководитель научного направления «Оптимальное питание» Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин.
Ранее СМИ со ссылкой на Минздрав РФ сообщали, что в России за пять лет число граждан, страдающих ожирением, выросло на 45,4%.
"У нас резко уменьшилось число профессий, которые требуют высокой физической активности. Раньше помимо рабочих на стройках существовала армия людей, которые работали на заводах, где присутствовал ручной труд. А сейчас стоят автоматы, конвейеры, задача человека только контролировать процесс", — рассказал Батурин РИА Новости.
Он также добавил, что организм человека требует ежедневной физической нагрузки, занятий в тренажерном зале один раз в неделю не достаточно для поддержания формы.
Кроме того, по словам Батурина, россияне стали употреблять более жирную пищу, есть больше соли и сахара.
"У нас свое отношение к колбасам, мы не можем без колбас, сосисок. Мы отдаем им предпочтение, а это жир, лишние калории. Сейчас очень настораживает и то, что кондитерка, конфеты, даже не сахар, а тортики, сладкие печенюшки стали продуктом практически ежедневного потребления среди детей, ну и взрослые тоже не отказываются от них", — пояснил Батурин.
Кроме того, по словам Батурина, важно читать этикетки на продуктах. Он отметил, что введение маркировки на продуктах в зависимости от их пользы, положительно скажется на борьбе с ожирением.
"У нас почти половина населения не читает этикетки, а если человек увидит какой-то значок, он обратит на это внимание и посмотрит на этикетку", — резюмировал Батурин.
Ранее в Минздраве РФ рассказали, что планируется ввести цветную маркировку для продуктов питания, которая будет делить их на группы по полезным свойствам.
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