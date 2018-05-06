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«Не стареют душой ветераны…»

Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы
Фото: Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы

В канун празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне и в честь 100-летней годовщины подписания Декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем» в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Москвы состоялось торжественное чествование ветеранов ВОВ и пожарной охраны Москвы.

В мероприятии принимали участие ветераны Великой Отечественной Войны: Бацев С.А., Купцов П.В., Малькута А.Н., Алексеев А.А., Салков А.Н., Коновалов Н.М., Козакова В.Ф. и ветераны пожарной охраны: Шашин В.А., Огорелышев А.Э, Пашковский Е.С., Зайцев В.И., Куряков И.В., Успенский П.Е. и другие.

Слова приветствия и благодарности ко всем ветеранам прозвучали из уст первого заместителя начальника ГУ МЧС России по г. Москве генерал-майора Сергея Желтова, заместителя руководителя Департамента ГОЧСиПБ Александра Яковлева и председателя Совета ветеранов ГУ МЧС России по г. Москве и Департамента ГОЧСиПБ Леонида Александровича Коротчика.

От лица ветеранов ВОВ словами памяти к павшим и уважения к живым выступил Бацев Семен Алексеевич.

В торжественной обстановке ветеранам пожарной охраны вручили памятную медаль МЧС России «Пожарная охрана на службе людей 1918-2018».

Заместитель председателя ветеранской организации Департамента ГОЧСиПБ Виктор Куранов поведал трогательную историю о своем деде, погибшем в борьбе с фашистскими захватчиками, о поиске в архивах места захоронения и подробности его гибели. Присутствующие минутой молчания почтили память всех, кто не вернулся с поля боя в годы Великой Отечественной войны, а так же пожарных и спасателей погибших при исполнении служебного долга.

Свои музыкальные поздравления ветеранам дарили сотрудники Департамента ГОЧСиПБ. Для них специально прозвучали песни и попурри военных лет. Традиционно в завершении мероприятия все присутствующие исполнили песню Д.Тухманова «День Победы».

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