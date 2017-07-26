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Глава Минздрава Украины считает «коммерческим мифом» диагноз остеохондроз

RT на русском
Фото: МедикФорум

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что диагноз остеохондроз является «большим коммерческим мифом современности».

«Остеохондроз — диагноз, с которым вы можете лечиться очень долго и никак не вылечиться. Он твёрдо стоит в списке вместе с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией (ВСД) и является большим коммерческим мифом современности», — написала она в Facebook.

Супрун отметила, что остеохондроз присутствует в международной классификации болезней, однако, по её мнению, некоторые украинские врачи необоснованно ставят этот диагноз.

«В результате для лечения назначается дополнительное обследование (рентген, МРТ), обезболивающие препараты и другие дорогостоящие методы, что в целом довольно сильно бьёт по карману пациентов», — пояснила врио Минздрава Украины.

Она рекомендовала украинцам оставаться подвижными, выполнять специальные упражнения и принимать обезболивающие препараты после консультаций с врачом.

Ранее сообщалось, что руководитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец считает, что украинцы станут нацией долгожителей.

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