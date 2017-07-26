 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Более 60 случаев заболевания лихорадкой Денге зафиксировано в России с начала года

Авторадио
Фото: Вести.Ru

Все они являются завозными, рассказала агентству ТАСС представитель Роспотребнадзора Анна Брычева:

«В странах тропического и субтропического климата в течение последних лет продолжается широкое распространение лихорадки Денге. Речь идет, прежде всего, о странах юго-восточной Азии: Таиланд, туристический Китай, Индонезия, Малайзия, Япония, Вьетнам. В настоящее время власти Таиланда предупредили о том, что у них распространяется эпидемиологическое неблагополучие по этому заболеванию. Основная ситуация приходится именно на остров Пхукет».

Лихорадка Денге - острое вирусное заболевание. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары.

Вас заинтересует
Какие сны могут указывать на проблемы с психикой
В Карелии десять ВИЧ-инфицированных женщин стали мамами в 2018 году
Кишечные бактерии —причина развития атеросклероза
Почему надо хранить детские молочные зубы
Риск умереть: ученые назвали самую опасную группу крови
Какие продукты могут вызывать галлюцинации
Популярные вопросы
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
50
Болезни
Читать дальше
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
15
Болезни
Читать дальше
Юрий Перчуляк
Шум в ушах
7
Аспирин
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Фёдор Иннокентьевич
артрит
2
Болезни
Читать дальше
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
22
Вред от лекарств
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Болезни
198 вопросов
412 ответов
Аспирин
10 вопросов
24 ответа
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Лекарства
256 вопросов
321 ответ
Отзывы
234 вопроса
345 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
205 ответов
Польза от лекарств
103 вопроса
174 ответа
Беременность
100 вопросов
126 ответов
Лекарства
256 вопросов
321 ответ
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров