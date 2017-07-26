Более 60 случаев заболевания лихорадкой Денге зафиксировано в России с начала года

Все они являются завозными, рассказала агентству ТАСС представитель Роспотребнадзора Анна Брычева:

«В странах тропического и субтропического климата в течение последних лет продолжается широкое распространение лихорадки Денге. Речь идет, прежде всего, о странах юго-восточной Азии: Таиланд, туристический Китай, Индонезия, Малайзия, Япония, Вьетнам. В настоящее время власти Таиланда предупредили о том, что у них распространяется эпидемиологическое неблагополучие по этому заболеванию. Основная ситуация приходится именно на остров Пхукет».

Лихорадка Денге - острое вирусное заболевание. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары.