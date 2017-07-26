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За завышение цен на лекарства начнут штрафовать

Авторадио
Фото: Экспресс-газета

Должностные лица заплатят за это 50 тысяч рублей, а юридические - сумму в два раза больше незаконно полученной выручки. Такие меры предлагает ввести Минздрав. Ведомство уже подготовило соответствующий закон. Речь в документе идет о медикаментах, которые входят в список жизненно важных. В перечне 700 препаратов, начиная от аскорбиновой кислоты и парацетамола, до новейших лекарств против опухолей. Их стоимость регулирует государство, однако проверки Генпрокуратуры выявили завышение цен на эту категорию по всей стране. При этом денежного наказания за подобное нарушение сейчас нет.

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