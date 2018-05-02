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Генетики назвали предка современных роз
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Генетики назвали предка современных роз 

Газета.Ru + ещё 1 2 мая 2018
Группа генетиков из Франции, Германии и Китая проследила историю роз и выяснила, откуда произошли эти цветы, передает телеканал «360».
Оказалось, что их предком был род шиповник, в котором насчитывается порядка 200 видов, сообщило ИА Nation News.
Ученые определили, что к появлению прародителя роз привело скрещивание только 20 известных науке видов шиповника. Исследователям удалось найти гены, отвечающие за способность к многократному цветению.
Кроме того, они установили, что вещества и пигменты, которые представляют цвет и аромат, контактируют с одним и тем же тандемом белка и некодирующимися молекулами.
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