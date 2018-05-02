Генетики назвали предка современных роз

Группа генетиков из Франции, Германии и Китая проследила историю роз и выяснила, откуда произошли эти цветы, передает телеканал «360».

Оказалось, что их предком был род шиповник, в котором насчитывается порядка 200 видов, сообщило ИА Nation News.

Ученые определили, что к появлению прародителя роз привело скрещивание только 20 известных науке видов шиповника. Исследователям удалось найти гены, отвечающие за способность к многократному цветению.

Кроме того, они установили, что вещества и пигменты, которые представляют цвет и аромат, контактируют с одним и тем же тандемом белка и некодирующимися молекулами.