Лучшее за день. 29 апреля

Как останки погибших в Хиросиме использовали в качестве дозиметра, зачем биологи сбивали с пути муравьев-фаэтончиков и где полюбоваться новым изображением Большого Магелланова облака — обо всем этом читайте наш ночной дайджест.

Начатую еще в 1970-х работу по измерению поглощенной дозы радиоактивного излучения в останках погибших в ходе ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки удалось закончить только сейчас.

Пустынные муравьи фаэтончики могут ориентироваться не только по солнцу и по местности. Чтобы это выяснить, понадобились полутораметровые катушки Гельмгольца.

Второй релиз данных, собранных телескопом Gaia, позволил по пикселям собрать удивительное изображение Большого Магелланова облака.

О плюсах и минусах книги Елены Марасиновой «"Закон" и "гражданин" в России второй половины XVIII века» читайте в нашей рецензии.

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