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Медики ЗВО начали борьбу с крысами и клещами
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Медики ЗВО начали борьбу с крысами и клещами 

Ivyborg.ru + ещё 1 28 апреля 2018
Медслужба Западного военного округа (ЗВО) начала уничтожать крыс в жилых и служебных объектах и очистке территории, прилегающей к военным городкам. Об это сообщает пресс-служба ЗВО  В лагерях выкопают кольцевые защитные канавы и ловчие ямы для борьбы с грызунами — основными переносчиками клещей. Также будет проведена обработка территорий специальными средствами.
Медицинская служба ЗВО организует поставку вакцин ФСМЕ-Иммун и Клещ-Эвак для профилактики клещевого вирусного энцефалита, что позволит обеспечить 100-процентную вакцинацию военнослужащих в частях, расположенных в потенциально опасных зонах.
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