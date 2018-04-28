Медики ЗВО начали борьбу с крысами и клещами

Медслужба Западного военного округа (ЗВО) начала уничтожать крыс в жилых и служебных объектах и очистке территории, прилегающей к военным городкам. Об это сообщает пресс-служба ЗВО В лагерях выкопают кольцевые защитные канавы и ловчие ямы для борьбы с грызунами — основными переносчиками клещей. Также будет проведена обработка территорий специальными средствами.

Медицинская служба ЗВО организует поставку вакцин ФСМЕ-Иммун и Клещ-Эвак для профилактики клещевого вирусного энцефалита, что позволит обеспечить 100-процентную вакцинацию военнослужащих в частях, расположенных в потенциально опасных зонах.