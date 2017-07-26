Москвичам упростили запись на прием к врачу

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Упростилась запись на прием к участковым врачам через информационные киоски в московских поликлиниках. Это стало возможным благодаря новому программному обеспечению, сообщается в пятницу на портале мэра и столичного правительства.

"Теперь, чтобы записаться, надо нажать лишь одну кнопку на экране устройства - "Участковый врач". Прежде пользователю предлагалось выбрать из нескольких вариантов: "Терапевт участковый", "Врач общей практики" или "Педиатр участковый" в детских медучреждениях", - говорится в сообщении.

"Многие москвичи с инфоматами уже на ты и консультация им, как правило, не нужна, но, чтобы избежать затруднений при записи к своему участковому врачу, эту процедуру свели буквально к нажатию одной кнопки", - пояснил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Кроме того, киоски стали работать быстрее благодаря новому программному обеспечению, отмечается в сообщении.

В московских поликлиниках установлено 1250 информационных киосков, с помощью которых можно записаться к врачу или посмотреть график приема.