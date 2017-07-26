Россияне стали меньше пить

Количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось почти на 40% с 2006 года благодаря систематической работе, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Работа проводится в соответствии с концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

"Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения – почти на 40%", — говорится в сообщении.

В соответствии с концепцией Минздрав обеспечил запрет на продажу алкогольных напитков, включая пиво, в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры, на розничную продажу алкогольной продукции с 23.00 до 08.00, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, Минздрав проводит коммуникационные кампании по стимулированию к ведению здорового образа жизни, уточнили в пресс-службе.

Там также добавили, что Минздрав поддерживает большинство инициатив, направленных на ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию, а также уменьшение территориальной доступности алкогольной продукции для населения.

Член Общественной палаты, президент фонда "Нет алкоголизму и наркомании" Олег Зыков рассказал, о трех направлениях профилактики, которых следует придерживаться для снижения количества потребляемого алкоголя.

"Первичная профилактика – это то, что связано с идеями здорового образа жизни, но это не должны быть акции против алкоголя, это только увеличивает интерес детей к тому, чтобы экспериментировать, это (необходимость) научить ребенка сопротивляться негативным проявлениям среды, а таким негативным проявлением может быть употребление психоактивных веществ,- рассказал Зыков.

Вторичная профилактика, по мнению Зыкова, – это снижение уровня насилия в обществе во всех ее проявлениях, в том числе и бытового.

Третье направление профилактики – это помощь зависимым людям, организация эффективной реабилитационной деятельности для людей, которые имеют алкогольную зависимость.

"Сейчас наше государство не создало правил игры, вся государственная наркология основана на идеях репрессии, там нет задачи помочь человеку найти себя, новые смыслы, построить новую жизнь", — пояснил Зыков.