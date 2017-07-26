Беременную женщину сбила машина на пешеходном переходе в Подмосковье
Фото: 360tv.ru
В подмосковном Ступино беременная женщина переходила через пешеходный переход, но ее сбил автомобиль.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», инцидент произошел на пересечении улиц Горького и Калинина.
По словам свидетельницы происшествия, беременную женщину сбил пожилой водитель «ВАЗа». Женщину протащило на капоте.
«Потерпевшая сказала, что находится на четвертом месяце беременности», – рассказала очевидица.
На место ДТП прибыли сотрудники ДПС, МЧС и врачи «скорой помощи». Пострадавшую отправили в больницу.
Новости Москвы: Вертолет эвакуировал девочку, попавшую под трамвай в Москве
Вас заинтересует
Простуда на губах, как ее лечить
Вспышка кори в Израиле вызывает беспокойство специалистов
5 факторов в отношениях, которые связаны со здоровьем
Лошади умеют запоминать эмоции человека
Названа неожиданная польза шоколада
Гормоны щитовидной железы влияют на восстановление мышц
Популярные вопросы
Анжелика Анищенко
Юрий Перчуляк
Задайте ваш вопрос
Пользователь 8548