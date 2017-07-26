Беременную женщину сбила машина на пешеходном переходе в Подмосковье

В подмосковном Ступино беременная женщина переходила через пешеходный переход, но ее сбил автомобиль.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», инцидент произошел на пересечении улиц Горького и Калинина.

По словам свидетельницы происшествия, беременную женщину сбил пожилой водитель «ВАЗа». Женщину протащило на капоте.

«Потерпевшая сказала, что находится на четвертом месяце беременности», – рассказала очевидица.

На место ДТП прибыли сотрудники ДПС, МЧС и врачи «скорой помощи». Пострадавшую отправили в больницу.

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