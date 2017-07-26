День донора прошел в Москве

Более 400 литров крови собрали в рамках Национального дня донора в столице.

Две тысячи порций крови сдали доноры в ходе акции.

— Объем заготавливаемой крови за семь лет значительно увеличился. За счет кровосберегающих технологий потребление крови заметно уменьшилось, — отметил министр правительства Москвы, глава Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

По расчетам специалистов Центра крови имени Гаврилова, при регулярной сдаче крови в течение десяти лет среднестатистический мужчина может спасти 150 пациентов. По словам директора центра Ольги Майоровой, неравнодушных москвичей стало гораздо больше.