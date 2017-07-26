 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Накануне Национального дня донора в Москве собрали более 400 л крови

РИАМО
Фото: РИАМО

Более 100 тысяч жителей Москвы ежегодно принимают участие в переливании крови, в преддверии Национального дня донора в рамках акции в столице собрали более 400 литров крови, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Москве подвели итоги акции, которая состоялась накануне Национального дня донора. В медицинских учреждениях городского департамента здравоохранения собрали более 400 литров цельной крови за один день», - говорится в сообщении.

Вся собранная кровь прошла необходимую проверку, затем ее разделили на компоненты (эритроцитсодержащие компоненты крови, плазма и тромбоцитный концентрат) и отправили в банк крови Центра крови имени О.К. Гаврилова. Оттуда ее доставляют в другие медучреждения столицы. Из полученных 400 литров цельной крови специалисты заготовили более 2 тысяч порций крови для переливания.

«Москвичи могут быть спокойны — в результате мер, принятых ранее руководством города, мы имеем надежный банк крови с хорошим запасом», — сказал министр правительства столицы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он добавил, что за последние семь лет объем заготавливаемой крови увеличился. Одновременно с этим потребление крови заметно уменьшилось. Это связано с развитием кровосберегающих технологий — видеоэндоскопической хирургии, современных методов остановки кровотечения, методов накопления и переливания собственной крови человека, а также с приобретением новейшего оборудования для медицинских организаций.

В переливании крови в Москве ежегодно нуждаются более 100 тысяч пациентов. Столичные клиники полностью обеспечены кровью и ее компонентами, однако запасы необходимо регулярно пополнять. Сдать кровь и присоединиться к донорскому движению можно в 16 медицинских организациях Москвы.

Вас заинтересует
Нобелевские лауреаты: Джозеф Эрлангер
Анализ крови может определить рак легких
«Тяжёлое, часто смертельное заболевание». Что переносят клещи и как отразить угрозу
Ученые нашли простое средство от депрессии
Сладкое лекарство: ученые доказали положительное влияние темного шоколада на здоровье
Самый неожиданный метод омоложения, который предложил русский ученый Воронов
Популярные вопросы
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
48
Болезни
Читать дальше
Юрий Перчуляк
Шум в ушах
6
Аспирин
Читать дальше
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
14
Болезни
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Пользователь 8548
Кто пользовался итальянскими каплями трезвости - МИДЗО?
1
Операция
Читать дальше
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
22
Вред от лекарств
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Болезни
198 вопросов
408 ответов
Аспирин
10 вопросов
23 ответа
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Операция
14 вопросов
17 ответов
Лекарства
256 вопросов
321 ответ
Отзывы
234 вопроса
345 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
205 ответов
Польза от лекарств
103 вопроса
174 ответа
Операция
14 вопросов
17 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров