Накануне Национального дня донора в Москве собрали более 400 л крови

Более 100 тысяч жителей Москвы ежегодно принимают участие в переливании крови, в преддверии Национального дня донора в рамках акции в столице собрали более 400 литров крови, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Москве подвели итоги акции, которая состоялась накануне Национального дня донора. В медицинских учреждениях городского департамента здравоохранения собрали более 400 литров цельной крови за один день», - говорится в сообщении.

Вся собранная кровь прошла необходимую проверку, затем ее разделили на компоненты (эритроцитсодержащие компоненты крови, плазма и тромбоцитный концентрат) и отправили в банк крови Центра крови имени О.К. Гаврилова. Оттуда ее доставляют в другие медучреждения столицы. Из полученных 400 литров цельной крови специалисты заготовили более 2 тысяч порций крови для переливания.

«Москвичи могут быть спокойны — в результате мер, принятых ранее руководством города, мы имеем надежный банк крови с хорошим запасом», — сказал министр правительства столицы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он добавил, что за последние семь лет объем заготавливаемой крови увеличился. Одновременно с этим потребление крови заметно уменьшилось. Это связано с развитием кровосберегающих технологий — видеоэндоскопической хирургии, современных методов остановки кровотечения, методов накопления и переливания собственной крови человека, а также с приобретением новейшего оборудования для медицинских организаций.

В переливании крови в Москве ежегодно нуждаются более 100 тысяч пациентов. Столичные клиники полностью обеспечены кровью и ее компонентами, однако запасы необходимо регулярно пополнять. Сдать кровь и присоединиться к донорскому движению можно в 16 медицинских организациях Москвы.