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Роспотребнадзор рассказал о качестве хлеба в России

Российская Газета
Фото: Российская Газета

Удельный вес проб с нарушенными микробиологическими показателями (содержанием плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов) составил менее двух процентов.

По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность), не соответствовали нормативным требованиям 0,8 процента образцов.

При этом основной причиной забраковки хлеба Роспотребнадзор называет неудовлетворительные результаты органолептических и микробиологических исследований, в том числе повышенную влажность или непропеченный мякиш.

В ведомстве потребителям рекомендуют покупать хлеб только в магазинах, где созданы условиях для его хранения. Не запасаться в прок, а учитывать срок годности хлеба - для пшеничного батона 24 часа, для ржаной буханки - 36 часов. Кроме того, Роспотребнадзор советует не хранить хлеб в полиэтиленовых пакетах. Лучше, если он будет лежать в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке, а если температура воздуха в квартире превышает 20 градусов тепла, то в холодильнике.

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