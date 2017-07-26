В Ивановской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен почти на 52%

ВОРОНЕЖ, 3 мая — РИА Новости. Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области превышен на 51,9%, в регионе действуют ограничительные мероприятия, сообщает в четверг областное управление Роспотребнадзора.

По данным на 23 апреля, эпидпорог был превышен на 46,95%. С этого момента в регионе заболели 11659 человек.

"На территории Ивановской области на 17 неделе 2018 года показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению на 51,9% выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года", — говорится в сообщении.

Показатель заболеваемости среди взрослого населения оказался выше уровня эпидемического порога на 88,26%, среди детей до двух лет — на 12,7%, с трех до шести лет — на 23,64% и от семи до 14 лет — на 23,01%.

В самом Иваново зарегистрировано 6070 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости выше уровня эпидемического порога на 43,99%. Превышение порогового показателя заболеваемости среди взрослого населения — на 88,59%, среди детей до двух лет — на 6,07%, с трех до шести лет — на 1,02% и от семи до 14 лет — на 2,17%.

В регионе по-прежнему действуют введенные с 16 апреля ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ.

По данным управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ превышал пороговые значения в городах Кинешма, Тейково, Фурманов, Шуя, Кохма, а также в Вичугском, Заволжском, Ивановском, Ильинском, Палехском, Родниковском, Савинском, Тейковском и Фурмановском районах.

"В связи с высокой заболеваемостью полностью был приостановлен учебный процесс в трех школах Иваново, Заволжского и Приволжского районов, приостановлены учебные процессы в 40 классах 15 школ Иваново, Южского, Вичугского, Приволжского, Фурмановского, Кинешемского и Родниковского районов", — информирует управление ведомства.