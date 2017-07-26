Отловом и содержанием безнадзорных животных займутся местные власти

Во вторник, 24 апреля, на внеочередном заседании комитета Губернской думы по местному самоуправлению, старший помощник прокурора Самарской области Елена Волкова довела до сведения парламентариев суть разработанного областной прокуратурой проекта закона «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», сообщает областное заксобрание.

Проектом предлагается передать отдельные государственные полномочия Самарской области по отлову и содержанию безнадзорных животных органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области, в том числе:

- отлов безнадзорных животных;

- транспортировка безнадзорных животных;

- обеспечение осмотра безнадзорных животных ветеринарным специалистом;

- содержание и кормление безнадзорных животных в пункте временного содержания;

- передача безнадзорных животных заинтересованным лицам;

- кастрация или стерилизация безнадзорных животных;

- умерщвление (эвтаназия) безнадзорных животных;

- утилизация, уничтожение трупов безнадзорных животных, подвергшихся умерщвлению (эвтаназии).

Умерщвление (эвтаназия) безнадзорных животных допускается в следующих случаях:

1) при необходимости прекращения страданий безнадзорного животного, если они не могут быть прекращены иным способом;

2) при наличии у безнадзорного животного неизлечимого заразного заболевания либо если безнадзорное животное является переносчиком этого заболевания;

3) при наличии у безнадзорного животного признаков бешенства;

4) при агрессивном поведении безнадзорного животного, несущем угрозу жизни и (или) здоровью человека.

При отлове безнадзорных животных не допускается применение способов и технических приспособлений, влекущих увечье, травму безнадзорного животного, угрозу для их жизни или здоровья.

Норматив расходов на выполнение отдельных государственных полномочий определяется в порядке, установленном правительством Самарской области, и не должен превышать 2500 рублей на одно безнадзорное животное.

При прогнозной численности безнадзорных животных, подлежащих отлову на территории Самарской области, в количестве 27907 голов, потребность областного бюджета в 2018 году на отлов и содержание безнадзорных животных составит порядка 69,8 млн. рублей.

Принятие данного законопроекта потребует принятия двух подзаконных актов:

- постановления правительства Самарской области, утверждающего порядок расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на исполнение переданных полномочий;

- приказа департамента ветеринарии Самарской области об определении прогнозной численности безнадзорных животных, подлежащих отлову.

На заседании также была озвучена информация о том, что в настоящее время на уровне регионального правительства готовятся поправки в областной бюджет текущего года о выделении порядка 28 млн. рублей муниципалитетам на осуществлении переданных полномочий в рассматриваемой сфере.

Учитывая актуальность проблематики, члены профильного комитета областного парламента единогласно приняли решение рекомендовать Думе принять законопроект сразу в двух чтениях на ближайшем пленарном заседании.