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В Курганской области активизировались клещи: десятки укушенных

Уральский меридиан
Фото: Уральский меридиан

Первые теплые деньки, которые в этом году пришлись лишь только на апрель, принесли весеннюю активизацию клещей.

Управление Роспотребнадзора Курганской области бьет тревогу: «за 20 дней апреля в медицинские организации области по поводу укусов клещами обратились 22 человека, в том числе детей — 12. За аналогичный период прошлого, 2017 года, число обращений составляло 15 человек (в том числе 8 детей). Укусы клещами зарегистрированы в Шадринском, Далматовском, Катайском, Макушинском, Шумихинском, Юргамышском, Целинном районах и в городах Кургане и Шадринске».

Статистика уверенно показывает, что пострадавших стало существенно больше, прирост составил более 30% по отношению к прошлому году.

В связи в периодом активности клещей, как уточнили ИА «Уральский меридиан» в надзорном ведомстве, с 15 марта в регионе осуществляется еженедельный мониторинг за профилактическими и противоэпидемическими мероприятиями по инфекциям, передаваемыми клещами. По состоянию на 20 апреля в Зауралье привиты против клещевого вирусного энцефалита 17393 жителя, в том числе 9201 детей.

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