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МТС и «Медси» запустили телемедицинскую платформу SmartMed

Rambler News Service
Фото: Newsroom24

МТС и сеть частных медицинских клиник «Медси» запускают телемедицинскую платформу SmartMed, на базе которой планируется развивать комплекс продуктов и услуг цифрового здравоохранения. Об этом заявили президент МТС Алексей Корня и президент «Медси» Елена Брусилова в ходе презентации SmartMed. Первым совместным продуктом на базе платформы стало мобильное приложение SmartMed.

«Для того, чтобы медицина стала ещё доступнее, мобильнее, вместе с МТС мы создали мобильное приложение SmartMed, благодаря которому наши клиенты будут иметь ещё больший доступ к врачам, возможность пообщаться с врачами, для того чтобы откорректировать лечение, чтобы задать какие-то вопросы, чтобы в экстренной ситуации можно было принять какие-то экстренные меры до того, как приедет скорая, или до того, как человек сможет сходить к врачу», – сказала Елена Брусилова.

По её словам, приложение SmartMed позволит дистанционно консультироваться с врачами, а также хранить электронную медицинскую карту в защищённом сегменте «облака».

Алексей Корня в свою очередь подчеркнул, что приложение доступно не только для абонентов МТС, но и для абонентов других операторов.

«Это приложение не только для абонентов МТС, оно доступно для всех», – подчеркнул он.

Также он отметил, что ранее данное приложение было доступно в AppStore и GooglePlay для тестирования, в настоящее время оно начинает официальное функционирование.

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