На Ямале приняли закон об ограничении продажи вейпов детям

Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа приняли закон, согласно которому вводится ограничение на продажу вейпов детям.

Об этом сообщается на сайте заксобрания.

«Разработка закона обусловлена ростом популярности никотиносодержащих продуктов, являющихся альтернативой курению табака, в том числе среди несовершеннолетних. Принимая эти нормы, мы хотим обратить особое внимание родителей, которые могут оградить своих детей от пагубного пристрастия», — заявила депутат ямальского заксобрания Елена Зленко.

За нарушение ограничения предполагаются административные штрафы в размере от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 до 50 тыс. рублей.

В Роспотребнадзоре также ранее заявили о необходимости «максимально быстро» запретить кальяны и вейпы в кафе.