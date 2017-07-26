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В России запретят рекламу услуг по написанию научных работ

Российская Газета
Фото: Российская Газета

В закон о рекламе, где прописан перечень запрещенных к рекламированию товаров и услуг, будут внесены особые поправки. Список дополнят запретом на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.

Отмечается, что рекламу таких услуг можно встретить практически повсеместно.

"Если это делает какая-то фирма или какой-либо иной гражданин, то это просто нарушение закона и основание для того, чтобы не присваивать квалификационную степень", - подчеркнул глава кабинета министров, подчеркнув, что это "мешает объективно судить об уровне подготовки молодых специалистов".

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