Студенты из Индии, Малайзии, Гвинеи сдали кровь в Оренбурге в рамках Дня донора

ОРЕНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Донорская акция-эстафета с призывом "Доноры всех стран, присоединяйтесь!", приуроченная к Национальному дню донора крови, стартовала в пятницу в Оренбурге, передает корреспондент ТАСС.

"Мы говорим на языке добра и призываем протянуть руку помощи во имя спасения жизни. Одними из первых кровь сдали студенты из Индии, Малайзии, Гвинеи, Португалии и других стран", - сказал ТАСС главный врач Оренбургской областной клинической станции переливания крови Ринат Гильмутдинов.

Оренбургская область дала старт акции неслучайно - на территории области насчитывается более 126 национальностей. Акция направлена на развитие национального безвозмездного донорства крови, на объединение людей разных национальностей, вероисповеданий, традиций во имя идей добра, милосердия, человеколюбия. К эстафете присоединились студенты Оренбургского государственного медицинского университета, Оренбургского государственного университета (ОГУ), в числе которых - представители многих стран мира. Студентка ОГУ из Индонезии Сари Интан призналась, что сдает кровь впервые и хочет "делать добро независимо от национальности".

"Важно то, что пришли ребята разных национальностей. В Год волонтера это особенно актуально. Как только мы объявили об акции в соцсетях, первой нас поддержала молодежь в Китае. Они выкладывают фото и хештег #СпасениюЖизниДа и сдают кровь в своей стране", - сказала ТАСС один из организаторов продвижения акции в соцсетях, председатель Оренбургского регионального отделения Всероссийского межнационального союза молодежи Екатерина Ракова.

В числе сдававших кровь были и почетные доноры, и депутаты областного Заксобрания, а также вице-губернатор региона Вера Баширова, которая является донором с 18 лет.

О станции переливания

Областная станция переливания крови при поддержке правительства региона постоянно проводит акции в поддержку донорского движения. В частности, самая большая в мире фигура капли крови из людей, объединившая 7140 человек разных профессий, вероисповеданий и национальностей, в 2013 году попала в Книгу рекордов Гиннесса.

В среднем в год Оренбургская служба крови заготавливает до 17 тыс. тонн донорской крови, проводится более 40 тыс. переливаний крови, что полностью соответствует потребности медицинских учреждений региона. Оренбургская станция переливания крови на протяжении нескольких лет входит в десятку лучших станций России.