В Ядрине из-за паводка снизилось качество питьевой воды
Фото: РИА "ФедералПресс"
С наступлением паводка в левобережной части Ядрина ухудшилось качество питьевой воды в источнике «Полянки-Ядрин», сообщается на сайте минстроя Чувашии.
По словам первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Максима Иванова, ситуация немного улучшилась после того, как были прочищены и продезинфицированы несколько резервуаров для хранения воды. Сейчас их вновь наполнили водой.
По сообщению Ядринской районной администрации, пока идет процесс исследования проб воды в лаборатории, в соцучреждениях используется бутилированная вода.
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