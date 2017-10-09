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В Ядрине из-за паводка снизилось качество питьевой воды

РИА "ФедералПресс"
Фото: РИА "ФедералПресс"

С наступлением паводка в левобережной части Ядрина ухудшилось качество питьевой воды в источнике «Полянки-Ядрин», сообщается на сайте минстроя Чувашии.

По словам первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Максима Иванова, ситуация немного улучшилась после того, как были прочищены и продезинфицированы несколько резервуаров для хранения воды. Сейчас их вновь наполнили водой.

По сообщению Ядринской районной администрации, пока идет процесс исследования проб воды в лаборатории, в соцучреждениях используется бутилированная вода.

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