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Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках С-300 в Сирию

РИА Новости
Фото: РИА Новости

РОССИЯ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ К РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСА О ПОСТАВКАХ С-300 В СИРИЮ И ДРУГИЕ СТРАНЫ — ГЕНШТАБ РОССИИ ПОСЛЕ УДАРА ЗАПАДНОЙ КОАЛИЦИИ

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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