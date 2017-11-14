Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках С-300 в Сирию
Фото: РИА Новости
РОССИЯ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ К РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСА О ПОСТАВКАХ С-300 В СИРИЮ И ДРУГИЕ СТРАНЫ — ГЕНШТАБ РОССИИ ПОСЛЕ УДАРА ЗАПАДНОЙ КОАЛИЦИИ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Вас заинтересует
Ученые выяснили, что часть гиппокампа может влиять на возникновение депрессии
Измерить уровень глюкозы в крови можно будет без укола
От клеща не зарекайся. Инструкция E1.RU для уральского туриста
Интерсексуалы: кто это такие
15 человек погибло в Алтайском крае в 2018 году от отравления алкоголем
Исследование: предпочитающие ночной образ жизни рискуют умереть раньше
Популярные вопросы
Олег Цветков
Светлана Шаманаева
Юрий Перчуляк
Задайте ваш вопрос
Настюшка Филиппова
Кристина Усманова