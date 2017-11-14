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До конца эпидемии гриппа в Нижегородской области осталось три недели

nn.ru
Фото: nn.ru

Специалисты Роспотребнадзора считают, что такая «мягкая» эпидемия случилась благодаря нескольким факторам.

— Медики нашей области привили от гриппа беспрецендентное количество людей — 42, 3% от общего количества населения, — рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко на пресс-конференции. — Такой цифры у нас в области не было никогда.

По мнению Кучеренко, созданная иммунологическая прослока у населения позволила сдержать массовые заболевания. Не было даже массовых закрытий на карантины школ и детских садов. На сегодняшний день в регионе приостановлена работа только в щдной школе, закрыт 1% групп в детских садах. Это тоже результат профилактический действий.

В детских дошкольных учреждениях введен тотальный «входной контроль» — всех детей утром осматривают медики и при малейшем подозрении на заболевания детей изолируют и отправляют домой.

— Мы еще раз призываем родителей к тому, чтобы они не приводили детей в садики, если есть признаки заболевания, — подчеркивает Наталия Кучеренко. — Про школьников могу сказать то же самое. Если ребенок плохо себя чувствует, надо вызывать врача.

Сработала и схема ежедневного мониторинга в школах. Если в классе заболевают 20% школьников, класс отправляют на домашнее обучение. 7–10 дней достаточно, чтобы избежать массового заражения.

Ранее мы сообщали, что во избежание «обмена инфекцией» Роспотребнадзор порекомендовал отменить занятия в спортивных секциях в закрытых помещениях и проведения в них массовых мероприятий до 15 апреля.

На сегодняшний день превышение эпидпорога по гриппу в области составило 35%, но количество заболевших уже начало снижаться. Специалисты считают, что через 2–3 недели эпидемия закончится.

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