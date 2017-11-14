Электронный пластырь избавит диабетиков от постоянных анализов крови

Британские ученые сконструировали пластырь с гидрогелем, способный заменить для диабетиков глюкометр – прибор, прокалывающий кожу и измеряющий уровень сахара в крови человека.

Наклеенный же на кожу пластырь показывает концентрацию сахара в тканевой жидкости, которая находится между клетками волосяных фолликул, пишет nation-news.ru.

В состав гидрогеля для пластыря входит глюкозооксидаза, вступающая в заметную реакцию с глюкозой, что говорит о его успешной работе. Новинка уже протестирована на людях.

Пластырь может работать шесть часов в день, после чего требует замены.