Электронный пластырь избавит диабетиков от постоянных анализов крови
Фото: РИА "ФедералПресс"
Британские ученые сконструировали пластырь с гидрогелем, способный заменить для диабетиков глюкометр – прибор, прокалывающий кожу и измеряющий уровень сахара в крови человека.
Наклеенный же на кожу пластырь показывает концентрацию сахара в тканевой жидкости, которая находится между клетками волосяных фолликул, пишет nation-news.ru.
В состав гидрогеля для пластыря входит глюкозооксидаза, вступающая в заметную реакцию с глюкозой, что говорит о его успешной работе. Новинка уже протестирована на людях.
Пластырь может работать шесть часов в день, после чего требует замены.
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