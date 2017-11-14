В Московской области отметили снижение отравлений суррогатами алкоголя

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В 2017 году стало почти на треть меньше острых отравлений суррогатами алкоголя в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на сайт Управления Роспотребнадзора по Московской области.

В заявлении ведомства уточняется, что на 32,6% снизилось количество острых отравлений суррогатами алкоголя. Так, в 2017 году было зарегистрировано 157 случаев, из них 18 случаев с летальным исходом, в 2016 году — 233 случая. Кроме того, наблюдается снижение числа отравлений этиленгликолем в 3,6 раза. Процент отравлений от неуточненных спиртов также стал меньше – с 12% до 9%.

Управление Роспотребнадзора по Московской области провело проверку 207 производителей и продавцов алкогольной и спиртосодержащей продукции в первом квартале 2018 года.

"По показателям качества и безопасности 0,7% образцов алкогольной продукции не соответствовали установленным нормативам. По результатам проверок забраковано 60 партий продукции объемом 563,5 литра, в том числе пива 201 литр", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках проверок были выявлены нарушения относительно маркировок и условий хранений. Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении 128 юридических и должностных лиц.