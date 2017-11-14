Питание при грудном вскармливании

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок, став взрослым, не имел проблем с весом, то вы должны уже сейчас при вскармливании поступать правильно. Исследователи рассказали сайту МедикФорум, что именно вскармливание в грудном возрасте предупреждает появление лишнего веса или даже ожирения в более позднем возрасте. Матери, которые слишком носятся со своим малышом и регулярно перекармливают (никто не сомневается, что это происходит с самыми лучшими намерениями и безотчетно), не должны удивляться, когда в тридцать или сорок лет он станет кандидатом на классическую диету. Причина этого явления стоит в том, что уже в первые шесть-двенадцать месяцев жизни у маленького человека определяется число и величина жировых клеток на всю оставшуюся жизнь. Правильное питание во время беременности и при грудном вскармливании - решающее условие для нормального развития ребенка. Но главное - это не количество, а полноценность питания. В рационе должно быть достаточно белков, углеводов, жиров, минеральных веществ и витаминов. Причем их следует принимать в виде таких продуктов, которые легко усваиваются организмом. Белки содержаться в молоке и молочных продуктах, мясе и яйцах. Углеводы - в хлебе, сахарах и картофеле. Жиры - в молочных продуктах, растительном масле и мясе. Витамины - в самых разных продуктах растительного и животного происхождения, в том числе в молоке и молочных продуктах, мясе, яйцах, овощах, фруктах и печени трески. Любая диета, любое новое ориентирование привычек питания означает для организма перестройку, даже если она оказывает только положительное действие. Прежде чем приступить к той или иной методике питания при грудном вскармливании, вам лучше сообщить о своем намерении врачу. Вам лучше сообща подумать с каких пор и сколько времени вы будете находиться на "диете". Ранее было доказано, что грудное кормление может быть опасным.