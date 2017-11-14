«Новое качество жизни уральцев» заменят «Пятилеткой развития»

Правительство Свердловской области по всей вероятности откажется от комплексной программы «Новое качество жизни уральцев». Вопрос поднимут завтра на заседании регионального правительства, сообщает в четверг, 12 апреля, «АиФ-Урал».

Вопрос о прекращении программы внесен в повестку дня на заседании регионального правительства, которое состоится завтра, 13 апреля. В мероприятии примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Предполагается, что на смену программе «Новое качество жизни уральцев» придет принятая в прошлом году программа «Пятилетка развития», с которой Евгений Куйвашев шел на прошлогодних осенних выборах губернатора Свердловской области.

«Новое качество жизни уральцев» была принята в 2014 году и рассчитана на четыре года. В программе предполагалось снизить смертность среди населения, поднять демографическую ситуацию, увеличить медперсонал и в целом улучшить качество жизни для жителей Среднего Урала. Пришедшая ей на смену «Пятилетка развития» принята в октябре 2017 года и рассчитана до 2021 года.