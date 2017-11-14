Орловцы стали чаще платить банковскими картами
Фото: АиФ
В Орловской области стали чаще расплачиваться картами, сообщила пресс-служба облправительства.
В2017 году люди стали платить картами на 25,3% больше, чем в прошлом году. Как отмечает Отделение по Орловской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, за 2017 год количество и объем безналичных операций в регионе увеличилось на 36,4% и 31,5% соответственно (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Кроме того, орловцы на 0,8% стали реже снимать наличные деньги. А банкоматов и платежных терминалов в Орловской области увеличилось за год на 16,4%.
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