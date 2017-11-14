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Психологи советуют удалить Facebook, чтобы снизить стресс

Вести.Ru
Фото: HealthVesti.com

Австралийские психологи провели исследование, в ходе которого выяснили, что отказ от соцсетей и, в частности, от "Фейсбука", снижает стресс и повышает ощущение комфорта. В эксперименте австралийцев участвовали 138 активных пользователей соцсетей, сообщает The Journal of Social Psychology.

Участникам исследования было от 18 до 40 лет. Им задали ряд вопросов об активности в соцсетях, самочувствии и ежедневном уровне стресса. Также у австралийцев взяли пробу слюны, чтобы измерить в ней содержание гормона кортизола (он принимает участие в развитии стрессовых реакций).

Одной группе испытуемых предложили не заходить в "Фейсбук" пять дней, другие продолжали пользоваться соцсетями в привычном режиме. В итоге, у тех, кто отказался от общения в соцсетях, через пять дней уровень гормона стресса значительно снизился, а ощущение комфорта, напротив, возросло.

Интересно, что статья с этим исследованием была отправлена в журнал еще в январе, более чем за месяц до старта кампании #DeleteFacebook, возникшей из-за массовой утечки личных данных пользователей соцсети.

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