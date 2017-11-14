Уже неделю нефтекамцы живут в страхе за своих детей: в городе менингит. По информации Минздрава, двоих детей госпитализировали с подозрением на наличие инфекции, еще двое скончались.

В ситуации разбирался корреспондент Ufa1.

«Подхватил инфекцию в другом месте»

Первая трагедия произошла 5 апреля — внезапно скончался трехлетний мальчик, воспитанник детского сада «Золотой петушок». Весть о том, что ребенок умер именно от менингита, вмиг облетела соцсети: воспитатели хотели оказать материальную помощь семье малыша и написали призыв о сборе денег, а кто-то из родителей сфотографировал записку и выложил в интернет.

— 5 апреля умер воспитанник нашего детского сада (менингококковая инфекция). Семья ребенка многодетная, находится в трудном материальном положении. Средняя дочь, тоже воспитанница нашего детсада — в больнице в тяжелом состоянии. Необходима посильная помощь — кто сколько может. Деньги можно принести воспитателю, — гласило объявление.

Поначалу в серьезность бумаги не верили: диванные эксперты подшучивали, мол, по любому поводу деньги собирают. А вскоре страшная правда подтвердилась.

— Мальчик с моей дочерью в одну группу ходил. Когда смотрю на свою, не могу сдержать слез — ребенку и четырех лет не было, — призналась местная жительница.

Родители испугались не на шутку, многие от посещения детсада отказались. Но заведующая поспешила их успокоить: тот мальчик долгое время в садик не ходил, а значит, подхватил опасную инфекцию в другом месте.

— Последний раз он был в детсаду 8 декабря 2017 года, — рассказала корреспонденту телеканала «Нефтекамск 24» заведующая детсадом Елена Чекина. — Мы стали выяснять причину отсутствия ребенка, позвонили родителям, и они объяснили, что не водят сына в сад в связи с тяжелым материальным положением.

«У всех — карантин, а интернат учился»

А сегодня в Нефтекамске хоронят вторую жертву страшной болезни — 15-летнюю Нину (имя изменено — прим. ред.). Девочка училась в интернате № 2, который находится через дорогу от того самого детсада.

— В среду, 4 апреля, сестра пошла на учебу в интернат, а вечером вернулась с сильной головной болью. Сказала, что еще в школе подруга дала ей таблетку, вроде бы аспирин, но лучше не стало. Потом начался жар, ее отправили к медичке, дали еще таблетку и отпустили домой. В шесть часов она уже лежала и стонала: «Голова болит!», температура подскочила — было 39,9, и по всему телу начали выходить пятна, сама была бледная, губы синие, — рассказывает родной брат девочки. — Приехала скорая, врачи сами были в шоке — увезли Нину в больницу. У всех школ карантин был на той неделе, а интернат учился. Если бы их закрыли, Нина бы не подхватила вирус. А в понедельник в 4 утра нам позвонили и сказали, что все уже, умерла…

Как рассказал брат девочки, в тот же интернат ходил их младший братишка. К счастью, с мальчиком все хорошо — зараза обошла его стороной. К тому же, после несчастья с Ниной, учебное заведение все же закрыли на карантин.

На похороны Нины собирали всем миром: в семье росли пятеро детей, сводить концы с концами было непросто.

— Спасибо большое всем неравнодушным людям: на данный момент получили 4100 рублей, все деньги уйдут на похороны, — рассказали братья девочки. — Дай Бог вам здоровья, чтобы не попадали в такую ситуацию. Берегите своих близких — они самое дорогое, что у вас есть ...

«Директор на больничном»

В пресс-службе мэрии Нефтекамска рассказали, что карантин по менингиту в городских школах объявили с начала прошлой недели — со 2 апреля. То есть в учебных заведениях ребята даже не появлялись — отсиживали подаренную к весенним каникулам неделю дома.

Почему в разгар карантина Нина и другие ученики оказались в школе? В интернате объясняться с корреспондентами по поводу произошедшего желанием не горели.

— Директор на больничном, давно уже, — ответили на другом конце провода.

— А с кем можно пообщаться вместо него? — не терял надежды корреспондент.

— Говорю же: директор на больничном, — вскипела собеседница и бросила трубку, и все последующие звонки упорно отбивала.

Сейчас в школе работает комиссия. Своим чередом проходят и уроки.

— Массовые мероприятия отменили, на переменке ребятам рекомендовали оставаться в классе и не ходить в общественные места в городе, — рассказали в мэрии Нефтекамска. — Состояние госпитализированных детей удовлетворительное, симптомов болезни у них нет. Предварительно их выпишут 15 апреля.

Очаг ликвидирован

В республиканском Роспотребнадзоре успокоили: вспышки заболевания нет, очаг ликвидирован.

— В Нефтекамской школе-интернате зарегистрирован 1 случай заболевания генерализованной формой менингококковой инфекции. ЛОР-врач осмотрел всех учащихся и сотрудников, выявлены носители менингококка, их госпитализировали для проведения санации и лечения, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как пояснили специалисты Роспотребнадзора, в школе проводят противоэпидемические мероприятия — дезинфицируют и кварцуют помещения. За учениками и учителями, кто вступал в контакт с больными, назначили антибиотики, они находятся под пристальным наблюдением врачей.

Случаи смерти детей привлекли внимание следкома — ведомство начало проверку по обоим фактам.

— Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти, — рассказали в пресс-службе СУ СК по республике.

По их результатам решат, есть ли основание для возбуждения уголовного дела.

«Чем раньше распознать инфекцию, тем благоприятнее прогноз»

От менингита никто не застрахован — это обычная воздушно-капельная инфекция, ее подхватить так же легко, как и грипп, особенно в местах большого скопления людей. Чаще проявляется в холодное время года.

— Заболевание считается самым опасным из всех инфекций, начинается остро с подъема высокой температуры — 39-40 градусов, протекает быстро, — рассказала инфекционист Нурия Абдрахманова, заведующая боксированым инфекционным отделением больницы № 4. — Сопровождается головными болями, катаральных явлений — насморка и кашля, может и не быть. Могут быть высыпания на туловище, конечностях, лице. Бывает и молниеносная форма течения заболевания — сыпь нарастает прямо на глазах: только что были точечные элементы, и тут же сыпь увеличивается до звездчатой формы. Это очень серьезный симптом. Заниматься самолечением нельзя, нужно немедленно обращаться к врачу — вызвать участкового или скорую. Чем раньше распознать менингококковую инфекцию и начать лечение, тем благоприятнее прогноз. Если больной поступает поздно, то прогноз сомнительный, вплоть до летального исхода.