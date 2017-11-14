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965 нижегородцев сдали кровь для Национального регистра доноров костного мозга

Newsroom24
Фото: Newsroom24

Акция по сдачи крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова завершилась 11 апреля. Участниками акции стали жители в 13 городов Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы – нижегородский фонд помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями «НОНЦ».

В 2017 году в акции приняли участие 844 человека. В этом году число желающих стать донорами костного мозга возросло до 965 человек. Кроме 13 городов Нижегородской области, к акции впервые присоединились жители Мурома Владимирской области. Для приема добровольцев 11 апреля были открыты 28 процедурных кабинетов. В МСЦ "Волга-Сити" ПАО Сберанка России об акции информировали всех сотрудников, и многие из них решили стать потенциальными донорами.

Напомним, участники донорской акции сдавали 10 мл крови для внесения в российскую базу потенциальных доноров костного мозга. Своевременное нахождение подходящего неродственного донора, увеличивает шансы тяжело больных людей на жизнь.

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