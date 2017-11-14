965 нижегородцев сдали кровь для Национального регистра доноров костного мозга
Акция по сдачи крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова завершилась 11 апреля. Участниками акции стали жители в 13 городов Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы – нижегородский фонд помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями «НОНЦ».
В 2017 году в акции приняли участие 844 человека. В этом году число желающих стать донорами костного мозга возросло до 965 человек. Кроме 13 городов Нижегородской области, к акции впервые присоединились жители Мурома Владимирской области. Для приема добровольцев 11 апреля были открыты 28 процедурных кабинетов. В МСЦ "Волга-Сити" ПАО Сберанка России об акции информировали всех сотрудников, и многие из них решили стать потенциальными донорами.
Напомним, участники донорской акции сдавали 10 мл крови для внесения в российскую базу потенциальных доноров костного мозга. Своевременное нахождение подходящего неродственного донора, увеличивает шансы тяжело больных людей на жизнь.