Это упражнение для рук в бассейне не покажется слишком сложным для тех, кто редко заглядывает в спортзал. Вода будет поддерживать тело, а вы сможете укрепить бицепсы, трицепсы, мышцы пресса и даже не испортите укладку.

Комплекс упражнений в бассейне: качаем руки

1. Положите руки на бортик бассейна, расстояние между ладонями чуть больше ширины плеч.

2. Согните под водой колени, а затем вытолкните тело из воды, как будто вы собираетесь выйти из бассейна. Выпрямите руки и одновременно втяните живот, максимально напрягая мышцы пресса. Держите спину ровно, старайтесь не поднимать плечи.

3. Согните локти, медленно погрузитесь в воду. Ноги под водой по прежнему согнуты, ступни не касаются дна. Повторите 10 раз. Старайтесь делать это упражнение из комплекса аквааэробики каждый раз, когда вы выходите из воды.