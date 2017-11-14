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Упражнение для рук в бассейне

Карельские вести
Фото: Карельские вести

Это упражнение для рук в бассейне не покажется слишком сложным для тех, кто редко заглядывает в спортзал. Вода будет поддерживать тело, а вы сможете укрепить бицепсы, трицепсы, мышцы пресса и даже не испортите укладку.
Комплекс упражнений в бассейне: качаем руки
1. Положите руки на бортик бассейна, расстояние между ладонями чуть больше ширины плеч.

2. Согните под водой колени, а затем вытолкните тело из воды, как будто вы собираетесь выйти из бассейна. Выпрямите руки и одновременно втяните живот, максимально напрягая мышцы пресса. Держите спину ровно, старайтесь не поднимать плечи.

3. Согните локти, медленно погрузитесь в воду. Ноги под водой по прежнему согнуты, ступни не касаются дна. Повторите 10 раз. Старайтесь делать это упражнение из комплекса аквааэробики каждый раз, когда вы выходите из воды.

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