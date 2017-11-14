Занятия бегом во время беременности безопасны все 9 месяцев

Занятия бегом во время беременности являются безопасными. Самое крупное исследование на эту тему опровергло миф о том, что пробежки способствуют преждевременным родам. Занятия бегом во время беременности полностью безопасны, как показало новое исследование. Занимающиеся бегом будущие мамы сталкиваются точно с такой же вероятностью преждевременной беременности или появления дефицита массы веса ребенка при родах, как и те, кто вообще не практикует бег. На самочувствие малыша уровень и интенсивность пробежек матери никакого влияния не оказывают, причем женщина может продолжать бегать вообще все 9 месяцев.

«Женщины могут продолжать придерживаться режима физических нагрузок во время беременности, и это никак не отразится на здоровье их малышей, а даже напротив, сможет его укрепить, - говорят авторы исследования из Королевского колледжа Лондона. - Ранее появлялась информация о том, что высокоинтенсивный бег воздействует на шейку матки, а следовательно, и на самочувствие полгода. Однако то исследование затрагивало всего 6 профессиональных спортсменок, находившихся в состоянии беременности, но не обычных среднестатистических женщин, практикующих бег».

Приблизительно каждая третья будущая мама не уверена в том, насколько безопасно продолжать бегать во время беременности, как показал недавний социологический опрос. Сегодня существуют рекомендации о том, что большинство беременных могут уделять до 30 минут в день умеренным физическим нагрузкам для того, чтобы не слишком сильно прибавлять в весе в период ожидания ребенка, снижать риск преэклампсии и гестационного диабета. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)