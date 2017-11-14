В России снизилась смертность и выросла продолжительность жизни в 2017 году

Продолжительность жизни по итогам 2017 года в России выросла до 72,7 года, а смертность в стране снизилась, говорится в отчете по основным результатам работы Минздрава.

«В 2017 году ожидаемая продолжительность жизни составила 72,7 года (рост на 0,83 года по сравнению с 2016 годом – 71,87 года)», – передает РИА «Новости» текст отчета.

Отмечается также, что за прошлый год в России умерло на 64 тыс. 890 человек меньше, чем в 2016 году. Показатель смертности населения, по предварительным данным, составил 12,4 на 1 тыс. человек населения (в 2016 году – 12,9).

В Министерстве здравоохранения отметили, что рост продолжительности жизни коснулся и мужчин, и женщин. Для мужчин этот показатель составил 67,51 года (рост на 1,01 года по сравнению с 2016 годом), для женщин – 77,64 года (рост на 0,58 года по сравнению с 2016 годом).

Напомним, во время отчета перед Госдумой глава кабмина Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о повышении пенсий работающим пенсионерам, вспомнил о своей бабушке, работавшей сторожем, и системе, когда работающие пенсионеры не получают пенсионные выплаты.

Представленная Центром стратегических разработок, возглавляемым экс-главой Минфина Алексеем Кудриным, стратегия предусматривает постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году.