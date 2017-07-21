Макароны помогают похудеть

Медики из Канады выяснили, что если выстроить рацион на основе макаронных изделий, то можно похудеть.Тем самым был развенчан миф о том, что макароны нельзя есть на диетах или о том, что от них только толстеют, пишет nation-news.ru.Анализ исследований медкарт и пищевых привычек людей показал, что люди, которые ели макароны три раза в неделю, в среднем за три месяца могли сбросить по 500 граммов.Если сочетать употребление макарон со сбалансированной диетой, на вес это никак не повлияет. Это происходит благодаря низкому гликемическому индексу макарон.