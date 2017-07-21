Макароны помогают похудеть
Фото: РИА "ФедералПресс"
Медики из Канады выяснили, что если выстроить рацион на основе макаронных изделий, то можно похудеть.Тем самым был развенчан миф о том, что макароны нельзя есть на диетах или о том, что от них только толстеют, пишет nation-news.ru.Анализ исследований медкарт и пищевых привычек людей показал, что люди, которые ели макароны три раза в неделю, в среднем за три месяца могли сбросить по 500 граммов.Если сочетать употребление макарон со сбалансированной диетой, на вес это никак не повлияет. Это происходит благодаря низкому гликемическому индексу макарон.
Вас заинтересует
Ученые раскрыли причину повышенного аппетита у курильщиков
Отдых от соцсетей снижает уровень стресса
У мальчиков астма повышает риск переломов
Москвичи стали чаще записываться к врачу онлайн
Психологи рассказали, как влияет на здоровье отказ от соцсетей
Где в Ульяновске измерить радиацию?
Популярные вопросы
Юрий Котов
Изольда Иванова
Настасья Соловьева
Задайте ваш вопрос
Маринэ Зарубина
Екатерина Иванова
Популярные темы
Задайте ваш вопрос