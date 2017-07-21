 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Как изменится законодательство в сфере молодёжного туризма?

Парламентская газета
Фото: Парламентская газета

Тему обсудили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".

В Госдуме ведётся работа по развитию молодёжного туризма как одного из важнейших направлений. Так, в конце января была озвучена инициатива по включению категории «молодежный туризм» в законодательство в качестве приоритетного направления туризма в России.

Вас заинтересует
Роспотребнадзор зафиксировал в Москве 16 случаев укусов клещей с начала года
Какими психическими заболеваниями можно заразиться
Онлайн-запись к врачу становится все популярнее
Клещевой энцефалит: от клещей и лагерей не зарекайся
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Из стволовых клеток сделали бьющееся сердце
Популярные вопросы
Юрий Котов
Хотел купить препарат галстена,так как испытываю плохое самочувствие, тошноту, боль в животе
3
ГалстенаОтзывыБолезниЛекарства
Читать дальше
Изольда Иванова
Как узнать, что ты беременна без теста в домашних условиях?
4
Беременность
Читать дальше
Настасья Соловьева
Как похудеть после 40 лет женщине - советы диетолога
12
Диета
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Маринэ Зарубина
Уколы красоты для лица
6
Польза от лекарствВред от лекарств
Читать дальше
Екатерина Иванова
Таблетки от цистита для женщин
2
Болезни
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Болезни
198 вопросов
395 ответов
Отзывы
234 вопроса
341 ответ
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Польза от лекарств
103 вопроса
171 ответ
Лекарства
255 вопросов
320 ответов
Галстена
6 вопросов
9 ответов
Беременность
100 вопросов
123 ответа
Диета
25 вопросов
63 ответа
Польза от лекарств
103 вопроса
171 ответ
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров