Как изменится законодательство в сфере молодёжного туризма?
Фото: Парламентская газета
Тему обсудили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
В Госдуме ведётся работа по развитию молодёжного туризма как одного из важнейших направлений. Так, в конце января была озвучена инициатива по включению категории «молодежный туризм» в законодательство в качестве приоритетного направления туризма в России.
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