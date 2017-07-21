Как изменится законодательство в сфере молодёжного туризма?

Тему обсудили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".

В Госдуме ведётся работа по развитию молодёжного туризма как одного из важнейших направлений. Так, в конце января была озвучена инициатива по включению категории «молодежный туризм» в законодательство в качестве приоритетного направления туризма в России.