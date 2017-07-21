В Красноярске провели гибридную операцию при тяжёлом пороке сердца

В красноярском кардиоцентре новорожденному ребёнку провели гибридную операцию при тяжелом пороке сердца - аномалии Эбштейна.

У девочки очень редкий порок сердца. С ним попадается всего один процент больных. Аномалия может угрожать жизни ребёнка в самого рождения. К счастью, врачи и родители знали диагноз ещё когда малыш находился в утробе матери.

«У ребёнка настолько смещен трикуспидальный клапан в полость правого желудочка, что он не дает выхода крови из желудочка в легочную артерию .Увеличенный в размерах правый желудочек при этом, не дает полноценно наполняться кровью левому, тем самым увеличивая сердечную недостаточность», - рассказывает детский кардиохирург Павел Теплов.

В ходе операции правый желудочек полностью выключили из кровотока, легочный кровоток обеспечивался за счет дополнительных источников – системно-легочных шунтов. В качестве шунта использовали открытый артериальный проток, потому что именно с размером этого «шунта» кровоток ребенка был максимально сбалансирован. Можно сказать, врачи проделали ювелирую работу.

«Если шунт будет на полмиллиметра больше, чем необходимо, у ребенка разовьется сердечная недостаточность, если меньше, то легочного кровотока будет не хватать», – прокомментировал главный врач Кардиоцентра Валерий Сакович.