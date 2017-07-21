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Антитабачный закон снизил смертность россиян

ТВ Центр
Фото: ТВ Центр

В итоговом докладе Минздрава говорится, что в прошлом году смертность от болезней органов дыхания снизилась на 13,9%. По мнению экспертов, это связано с реализацией антитабачного закона, запрещающего курение в общественных местах, передает газета "Известия".

Отмечается, что к болезням органов дыхания относятся бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмония, бронхит и другие. Согласно данным Росстата, в прошлом году от таких болезней умерли 60,5 тысячи россиян, тогда как в 2016 году – 70,3 тысячи граждан.

По словам главного внештатного фтизиатра Минздрава Ирины Васильевой, активное и пассивное курение создают внутри человека условия для развития инфекций. Она отметила, что благодаря антитабачному закону, люди стали меньше курить, за чет чего сократилось и число пассивных курильщиков.

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