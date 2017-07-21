Студенты МИЭТ сдали кровь в рамках Донорского дня

В отделении трансфузиологии городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского в Зеленограде по инициативе активной молодежи донорского движения МИЭТ прошел День донора.

Акция проходила при поддержке Управления по делам молодежи и связям с общественностью НИУ «МИЭТ» и профкома в рамках второго благотворительного марафона «Достучаться до сердец», организованного Московским ресурсным центром по донорству крови и Национальным фондом развития здравоохранения при поддержке Комитета общественных связей Москвы.

– Участие приняли 49 человек. Из них к донации было допущено 32. Остальные по состоянию здоровья получили медотвод. 19 студентов сдавали кровь впервые. Удалось пополнить запасы всех групп крови, в том числе и с отрицательным резусом, заготовлено 60 доз различных компонентов. Участникам вручили памятные сувениры, символы донорского движения. Тем, кто впервые решился на такой благородный шаг, оформили персональную донорскую книжку, – рассказали в пресс-службе горбольницы.

В городской больнице Зеленограда ждут доноров в любой будний день с 8.30 до 12.00 по адресу: Зеленоград, улица Каштановая аллея, д. 2, стр. 1 (со стороны приемного отделения). Не забудьте взять с собой паспорт.

Узнать, запасы какой крови нуждаются в пополнении, можно при помощи донорского светофора на сайте больницы. Также в разделе «Служба крови» можно найти информацию о том, кто может стать донором, как подготовиться к донации, каковы противопоказания и т.п. Контактный телефон – 8 (499) 735-62-06.