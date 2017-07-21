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Будьте осторожны: клещи проснулись и вышли на охоту на нижегородцев

nn.ru
Фото: nn.ru

В Нижегородской области зарегистрирован первый случай обращения за медицинской помощью с присасыванием клещей. Это произошло в деревне в Гагинском районе Нижегородской области. При проведении лабораторных исследований клеща антиген клещевого вирусного энцефалита не выявлен.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области напоминает, что с наступлением теплой погоды наступает сезон присасывания клещей.

Клещи являются переносчиками опасных, иногда смертельных заболеваний.

Если вас укусил клещ, нужно отвезти его на анализ:
— Лаборатории ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» по адресу г. Н. Новгород, ул. Нижневолжская набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 4 (вход со двора), т.89038480430
- Бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в Шахунском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районе по адресу г. Урень Нижегородской области, ул. Ленина, д.578(831)5422149

О том, как обезопасить себя от укуса клеща, мы писали подробно здесь.

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