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Почему с инвалидов за обслуживание на дому взяли больше обычного?

АиФ – Ульяновск
Фото: АиФ – Ульяновск

Я – инвалид II группы (колясочница). С местной соцзащитой у нас действует договор об услугах помощи на дому. Неожиданно с меня за эту услугу в феврале взяли не 187 руб. 60 коп., а 485 руб. 62 коп. Почему подняли цену, да ещё не с начала года?

Н. Кирьянова, Ульяновск

Действительно, тарифы на услугу сначала были повышены, но теперь решено вернуться к прежним тарифам на соцуслуги. Всех, кто уже заплатил повышенный тариф, ждёт перерасчёт. Об этом сообщил директор департамента социального благополучия регионального Минздрава Михаил Логинов.

– В настоящий момент в связи с поступившими обращениями получателей социальных услуг принят нормативно-правовой акт, который устанавливает тарифы получения соцуслуг на уровне 2017 года. Данные изменения вступили в силу 31 марта 2018 года и получатели социальных услуг будут уведомлены об этом, – сказал он.

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